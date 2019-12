Dinah Eckerle sah das Unheil schon kurz vor der Halbzeit kommen. Als die Schwedin Isabelle Gulldén freistehend zum nächsten leichten Torerfolg kam, schaute die deutsche Torhüterin flehend zu ihren Abwehrkolleginnen. Macht es ihnen doch bitte nicht so leicht, schien Eckerle zu denken.

13:18 lagen die deutschen Handballerinnen zur Pause zurück, schon zu diesem Zeitpunkt deutete sich an, dass die Weltmeisterschaft in Japan mit einer weiteren Niederlage enden würde. Zum Schluss wurde es sogar richtig deutlich, Schweden gewann das Spiel um Platz sieben 35:24 und kann noch auf die Olympischen Spiele hoffen.

Das war vor der WM auch das erklärte Ziel des deutschen Teams gewesen. Zwischenzeitlich hatte es sogar so ausgesehen, als sei die nach dem Achtelfinal-Aus bei der Heim-WM 2017 verjüngte Mannschaft in der Lage, mehr zu erreichen. Nach den Pflichtsiegen gegen Brasilien und Australien folgten zwei Prestigeerfolge gegen Dänemark und die Niederlande, eine Niederlage gegen Frankreich sowie ein Remis gegen Südkorea. Die Ausgangslage für die erste Halbfinalteilnahme seit 2007 war exzellent - und wurde durch die Niederlagen gegen Serbien und Norwegen verspielt. So ging es gegen Schweden um den siebten Platz, der die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier gesichert hätte. Es endete in einem Debakel.

HIROSHI YAMAMURA/EPA-EFE/REX Ohne Emily Bölk (r.) und Kim Naidzinavicius läuft wenig im DHB-Team

"Ich bin fassungslos", sagte Kreisläuferin Julia Behnke. "Das war ein Auftritt, der absolut unzufriedenstellend und enttäuschend ist." Eckerle sprach sogar von einem "unterirdischen" Spiel. Die Chance, sich erstmals seit 2008 wieder für Olympische Spiele zu qualifizieren, war verpasst. Zusammen mit Emily Bölk auf der Königsposition im linken Rückraum und mit Abstrichen mit Spielmacherin Kim Naidzinavicius hatten Behnke und Eckerle die DHB-Auswahl durch das Turnier getragen.

Gute Abwehr allein reicht im Handball nicht

Die individuelle Qualität dieses Quartetts war ein wichtiger Faktor für den guten Start in die WM, zusammen mit der guten Abwehrarbeit, der Siebenmeter-Treffsicherheit von Shenia Minevskaja und dem wiederholt gezeigten Können, sich von Rückständen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Diese Ruhe färbte vom Bundestrainer auf das gesamte Team ab. Henk Groener, der sich viel von Fußballlegende Johan Cruyff abgeschaut hat, setzt seine Emotionen gezielt ein und kommunizierte mit den Spielerinnen in den Auszeiten stets beruhigend und besonnen.

Groener, seit fast zwei Jahren im Amt, hat das Nationalteam aus einer jahrelangen Krise herausgeführt. Der Niederländer setzt auf eine kompakte 6:0-Abwehr, Eckerle ist als Nachfolgerin der über Jahre gesetzten Clara Woltering auf dem Weg in die Weltklasse und bei Ballgewinnen sollen schnelle Tore erzielt werden. Die kompromisslose Abwehrarbeit funktionierte über weite Strecken gut, bei den Tempogegenstößen haperte es dagegen.

CHARLY TRIBALLEAU/ AFP Handball-Bundestrainer Henk Groener

Das größte Problem des Bundestrainers war die fehlende Tiefe im Kader. Behnke, Naidzinavicius und vor allem die erst 21-jährige Bölk waren nicht zu ersetzen. Sie bekamen bei dem körperlich extrem fordernden Programm mit neun Spielen in 14 Tagen wenige Pausen. Das war für Groener der Hauptgrund für die Niederlage gegen Schweden: "Wir hatten heute nur Energie für 20 Minuten", sagte er nach dem Spiel.

Zudem fielen im gesamten Turnier die schwachen Wurfquoten der ebenfalls gesetzten Startspielerinnen Amelie Berger, Antje Lauenroth und Alicia Stolle ins Gewicht. Gerade auf den Außenpositionen fehlten jedoch Alternativen.

Verpasste Olympia-Chance wird lange schmerzen

Für die weitere Entwicklung des Handballs in Deutschland wäre eine Olympia-Qualifikation sehr wichtig gewesen. Wer bei Olympia dabei ist, erhält viel Aufmerksamkeit, da können Mannschaftssportarten, die ansonsten nicht so im Fokus stehen, viel aufholen.

Die WM wurde in Deutschland fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. Dementsprechend enttäuscht nahmen DHB-Präsident Andreas Michelmann und Sportvorstand Axel Kromer die Pleite gegen Schweden auf. "Das ist ganz bitter", sagte Kromer. "Wir haben ein wichtiges Ziel verpasst, das uns als Katalysator gedient hätte, den Frauenhandball nach vorne zu bringen."

FRANCK ROBICHON/EPA-EFE/REX Emily Bölk hat das Potenzial zur Weltklasse

Handball droht in der Nische, in der die Sportart derzeit festsitzt, hängenzubleiben. Daran ändert auch der TV-Vertrag mit dem frei empfangbaren Sender Eurosport wenig. Sechs Bundesligaspiele sollen in den kommenden Monaten live gezeigt werden, das Topspiel zwischen den beiden besten Klubs der vergangenen Jahre - Thüringer HC und SG BBM Bietigheim - bildet im März den Abschluss.

Die beiden Vereine stellten mit zusammen neun Spielerinnen im 16 Frau starken WM-Kader den Grundstock. Doch die Bundesliga ist im internationalen Vergleich nur noch zweitklassig. Das dominierende Team der vergangenen Jahre heißt Györi ETO KC und kommt aus Ungarn. Thüringen und Bietigheim schafften es teilweise zwar in die Hauptrunde der Champions League, verloren dort aber regelmäßig. Auch deshalb fordert Groener, dass mehr Nationalspielerinnen den Weg ins Ausland wählen. Derzeit spielen nur Behnke (Rostow am Don) und Minevskaja (Brest) nicht in der Bundesliga, Eckerle und Bölk haben sicherlich das Potenzial.

Wie geht es also weiter mit dem Handball in Deutschland? Die Probleme der Bundesliga werden vorerst wohl nicht gelöst, im Nationalteam stimmt mit dem erfahrenen Groener jedoch die Richtung. Bis auf Lauenroth sind alle Spielerinnen unter 30 Jahre. Der Bundestrainer muss dem Team vor der EM 2020 in Dänemark und Norwegen und der WM 2021 in Spanien jedoch eine offensive Spielidee an die Hand geben. Nur mit Erfolgen der DHB-Auswahl gibt es die Chance, die Nische zu verlassen.