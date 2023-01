Volle Kraft voraus: Alle zwei Tage findet ein Spiel statt, eine Handball-WM ist ein wahrer Kraftakt, und beide Teams hatten das Viertelfinale sicher. Man hätte also einen ruhigen Abend erwarten dürfen, zwei Mannschaften, die sich vor dem Viertelfinale am Mittwoch ein wenig schonen wollen. Dazu kam es nicht. In der ersten Hälfte boten Norwegen und Deutschland ein imposantes Angriffsspiel, allein 34 Treffer fielen in den ersten 30 Minuten. In der zweiten Hälfte standen die Torhüter im Mittelpunkt, jeder Treffer wurde hart erarbeitet. Die Partie fand auf hohem Niveau statt.

Sprechchöre für den »Typen«: »Andi, Andi«, hallte es durch die Halle im polnischen Katowice. Zwar hatte Deutschlands Nummer eins einen schweren Stand gegen die norwegischen Angreifer, doch bei den Siebenmetern war Andreas »Andi« Wolff kaum zu bezwingen. Zweimal hatte Wolff in der ersten Halbzeit gegen die norwegischen Schützen parieren können und damit die Fans zum Jubeln gebracht. Unter den Zuschauern war auch Lukas Podolski. Der Fußballprofi und ehemalige Nationalspieler steht derzeit in Polen bei Górnik Zabrze unter Vertrag. In der Halbzeitpause sagte er am ARD-Mikrofon: »Wolff ist als Typ überragend. Wie er die Bank mitreißt, wie er die Mitspieler mitreißt – solche Typen braucht man, nicht nur im Handball, sondern auch im Fußball.«