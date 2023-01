Handball-WM 2023 Spielplan, Gruppen und Ergebnisse

Dienstag, 17.01.2023

18.00 Uhr: USA - Ägypten

20.30 Uhr: Kroatien - Marokko

Gruppe H – Austragungsort: Malmö

Freitag, 13.01.2023

18.00 Uhr: Bahrain - Tunesien

20.30 Uhr: Dänemark - Belgien

Sonntag, 15.01.2023

18.00 Uhr: Dänemark - Bahrain

20.30 Uhr: Belgien - Tunesien

Dienstag, 17.01.2023

18.00 Uhr: Tunesien - Dänemark

20.30 Uhr: Belgien - Bahrain

Hauptrunde

Gruppe 1

Mittwoch, 18.01.2023

15.30 Uhr: 1. Gruppe A - 3. Gruppe B

18.00 Uhr: 1. Gruppe B - 2. Gruppe A

20.30 Uhr: 3. Gruppe A - 2. Gruppe B

Freitag, 20.01.2023

15.30 Uhr: 2. Gruppe A - 3. Gruppe B

18.00 Uhr: 2. Gruppe B - 1. Gruppe A

20.30 Uhr: 3. Gruppe A - 1. Gruppe B

Sonntag, 22.01.2023

15.30 Uhr: 1. Gruppe A - 1. Gruppe B

18.00 Uhr: 2. Gruppe A - 2. Gruppe B

20.30 Uhr: 3. Gruppe A - 3. Gruppe B

Gruppe 2

Mittwoch, 18.01.2023

15.30 Uhr: 1. Gruppe C - 3. Gruppe D

18.00 Uhr: 1. Gruppe D - 2. Gruppe C

20.30 Uhr: 3. Gruppe C - 2. Gruppe D

Freitag, 20.01.2023

15.30 Uhr: 2. Gruppe C - 3. Gruppe D

18.00 Uhr: 2. Gruppe D - 1. Gruppe C

20.30 Uhr: 3. Gruppe C - 1. Gruppe D

Sonntag, 22.01.2023

15.30 Uhr: 1. Gruppe C - 1. Gruppe D

18.00 Uhr: 2. Gruppe C - 2. Gruppe D

20.30 Uhr: 3. Gruppe C - 3. Gruppe D

Gruppe 3

Donnerstag, 19.01.2023

15.30 Uhr: 1. Gruppe E - 3. Gruppe F

18.00 Uhr: 1. Gruppe F - 2. Gruppe E

20.30 Uhr: 3. Gruppe E - 2. Gruppe F

Samstag, 21.01.2023

15.30 Uhr: 2. Gruppe E - 3. Gruppe F

18.00 Uhr: 2. Gruppe F - 1. Gruppe E

20.30 Uhr: 3. Gruppe E - 1. Gruppe F

Montag, 23.01.2023

15.30 Uhr: 1. Gruppe E - 1. Gruppe F

18.00 Uhr: 2. Gruppe E - 2. Gruppe F

20.30 Uhr: 3. Gruppe E - 3. Gruppe F

Gruppe 4

Donnerstag, 19.01.2023

15.30 Uhr: 1. Gruppe G - 3. Gruppe H

18.00 Uhr: 1. Gruppe H - 2. Gruppe G

20.30 Uhr: 3. Gruppe G - 2. Gruppe H

Samstag, 21.01.2023

15.30 Uhr: 2. Gruppe G - 3. Gruppe H

18.00 Uhr: 2. Gruppe H - 1. Gruppe G

20.30 Uhr: 3. Gruppe G - 1. Gruppe H

Montag, 23.01.2023

15.30 Uhr: 1. Gruppe G - 1. Gruppe H

18.00 Uhr: 2. Gruppe G - 2. Gruppe H

20.30 Uhr: 3. Gruppe G - 3. Gruppe H

Viertelfinale

Mittwoch, 25.01.2023

18.00 Uhr: 1. Hauptgruppe I - 2. Hauptgruppe III

20.30 Uhr: 1. Hauptgruppe III - 2. Hauptgruppe I

18.00 Uhr: 1. Hauptgruppe II - 2. Hauptgruppe IV

20.30 Uhr: 1. Hauptgruppe IV - 2. Hauptgruppe II

Halbfinale

Freitag, 27.01.2023

18.00 Uhr: Gewinner 1. Viertelfinale - Gewinner 3. Viertelfinale

20.30 Uhr: Gewinner 2. Viertelfinale - Gewinner 4. Viertelfinale

Spiel um Platz 3

Sonntag, 29.01.2023

18.30 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale

Sonntag, 29.01.2023

20.30 Uhr: Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2