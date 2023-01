Der Trainer der Südamerikaner schlug schon vor der Pause mehrfach vor Fassungslosigkeit die Hände vors Gesicht. Egal was sein Team auch probierte, es konnte den deutschen Express nicht aufhalten. Selbst ihr international hochdekorierter Spielmacher Diego Simonet fand kaum in die Partie. Weil die deutsche Mannschaft ihn einfach nicht ließ.

Die Defensive um Kapitän und Abwehrchef Johannes Golla wehrte fast alles ab. Was an Würfen trotzdem durchkam, parierte Wolff. Und in der Offensive dirigierte wie schon so oft in diesem Turnier der erneut starke Juri Knorr.

Torwartwechsel nach der Pause

Allein im ersten Durchgang verwandelte die DHB-Auswahl 86 Prozent ihrer Chancen. Zudem zeigte Wolff im Tor eine überragende Leistung. Nach der Pause setzte Gíslason dann auf den bei dieser WM bislang ebenfalls starken Joel Birlehm. »Dass wir nach dieser Vorrunde gleich so reinkommen in die Hauptrunde, ist sicher nicht zu erwarten gewesen«, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. »Bisher hat wirklich alles funktioniert, was hätte funktionieren können.«