Handball-Bundestrainer Henk Groener Von Cruyff lernen heißt siegen lernen

Der Bart sollte ein Symbol sein - für langsam wachsenden Erfolg. Aber nun ist er erst einmal ab.

Nachdem die deutschen Handballerinnen bei der WM in Japan am Mittwoch ihr viertes Vorrundenspiel gegen Titelverteidiger Frankreich 25:27 verloren hatten, rasierte sich Bundestrainer Henk Groener. Er hielt sich damit an seinen Plan, die Gesichtsbehaarung sprießen zu lassen, bis seine Mannschaft die erste Niederlage hinnehmen muss. Jetzt geht die Sache wieder von vorn los. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass Groener bald wieder ein bisschen struppiger sein wird.

Denn die deutschen Handballerinnen spielen in Japan bisher ein außerordentlich gutes Turnier. Mit Brasilien (30:24) und Australien (34:8) wurden Außenseiter geschlagen. Aber auch der Rekord-Olympiasieger Dänemark wurde am Dienstag bezwungen - erstmals seit 19 Jahren in einem Pflichtspiel. Dazu kam ein guter Auftritt gegen Frankreich - eines der stärksten Teams der Welt.

Am Freitagvormittag (11 Uhr MEZ) kann Deutschland mit einem Sieg gegen Südkorea den Gruppensieg perfekt machen. Für das Team wäre ein Erfolg wichtig, um Punkte in die zweite Turnierphase mitzunehmen und damit dem eigentlichen Ziel dieser WM näher zu kommen: der Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier. Dafür ist Platz sieben in Japan nötig.

2015 Vize-Weltmeister mit Holland

Dass dieses Ziel realistisch ist, hat viel mit Groener zu tun. Der 59 Jahre alte Niederländer ist seit 2018 Bundestrainer. Zuvor hatte er bereits die Niederländerinnen in Richtung Weltspitze geführt: 2015 wurde das Team unter seiner Leitung Vize-Weltmeister. 2016 bei der ersten Olympiateilnahme schaffte Holland Platz vier.

Bei der EM 2018 in Deutschland wurde Groener mit der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes Zehnter. In Japan bei der WM soll es nun eine bessere Platzierung sein. Helfen könnte Groener dabei ein Rat von Fußball-Legende Johan Cruyff.

Vor knapp elf Jahren war Groener zentral daran beteiligt, in Amsterdam ein Coaching-Programm am Johan-Cruyff-Institut zu entwickeln. Dort werden sportartenübergreifend Trainer, aber auch Führungskräfte aus der Wirtschaft geschult. Beim Erarbeiten der Lehrgangsinhalte tauschte sich Groener eng mit dem mittlerweile verstorbenen niederländischen Superstar Cruyff aus, der als Trainer beim FC Barcelona den Fußball revolutionierte. "Johan hat mir gesagt: Der gute Coach muss sich selbst kennen", sagt Groener im Gespräch mit dem SPIEGEL.

Führen durch Fragen

Groener hat das verinnerlicht: "Man kann nur andere coachen, wenn man sich selbst coachen kann", sagt er. Bei den WM-Spielen in Japan ist auffällig, welche Ruhe der Bundestrainer an der Seitenlinie ausstrahlt. Für ihn gehe es darum, sich selbst zu kontrollieren: "Emotionen müssen gezielt eingesetzt werden. Wäre ich zu emotional, könnte ich keine klaren Entscheidungen treffen. Ich muss in der Lage sein zu erkennen, was die Mannschaft braucht", sagt Groener. Die Ruhe strahlt offenbar auf seine Spielerinnen ab. "Henk ist offen, kommunikativ und sehr locker", sagt Torhüterin Dinah Eckerle, die bisher mit starken Leistungen in Japan überzeugen konnte.

Groener bezieht seine Spielerinnen in Entscheidungen ein und setzt auf ihre Eigenverantwortung. Als sein Team am Dienstag gegen Dänemark kurz vor Schluss knapp führte, das Spiel aber auf der Kippe stand, ließ Groener die Chance zur Auszeit verstreichen. Andere Trainer wollen ihren Spielerinnen in einer solchen Phase letzte Anweisungen geben und unterbrechen daher das Spiel. Groener dagegen vertraute seinem Team. Es gewann die Partie.

Erfolg muss manchmal langsam wachsen, und Groener folgt dafür dem Prinzip des "Führen durch Fragen". Um eine Spielerin auf Potenziale der Weiterentwicklung hinzuweisen, zeigt er ihr nicht ihre Schwäche auf. Er stellt ihr gezielt Fragen, bis sie selbst zur Überzeugung kommt, woran sie arbeiten muss. "Wenn jemand selbst mehr machen will, ist das zielführender, als wenn ich ihm sage, er muss mehr machen", sagt Groener.

Beim DHB sind sie von diesem Stil angetan. "Seine Gruppenführung ist brillant", sagt DHB-Sportvorstand Axel Kromer über Groener. Direkt vor der WM wurde Groeners Vertrag bis 2021 verlängert.

In seinem Fokus auf die Stärken seiner Spielerinnen erinnert Groener an Dagur Sigurdsson. Der isländische Trainer führte die deutschen Männer im Januar 2016 sensationell zum Gewinn des EM-Titels. Sigurdsson redete seine Spieler gern stark. Als er dann die Schale für den Gewinn der EM in die Luft stemmte, trug Sigurdsson einen kleinen Bart.