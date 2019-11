Handball-WM der Frauen 2019 Spielplan, Ergebnisse, Liveticker

Handball-WM der Frauen 2019

Erstmals in der Geschichte richtet Japan eine Handball-WM der Frauen aus. Zwischen dem 30. November und dem 15. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt. 24 Nationen - darunter auch Deutschland in Gruppe B - kämpfen um die Trophäe. Als Titelverteidiger geht die französische Auswahl ins Turnier. Auch in diesem Jahr zählt die Équipe zu den Top-Favoriten.

Die Gruppen auf einen Blick

Gruppe A:

Niederlande, Norwegen, Serbien, Slowenien, Angola, Kuba

Gruppe B:

Frankreich, Dänemark, Deutschland, Südkorea, Brasilien, Australien

Gruppe C:

Rumänien, Ungarn, Montenegro, Spanien, Senegal, Kasachstan

Gruppe D:

Russland, Schweden, Japan, China, Argentinien, DR Kongo

Der Spielplan (alle Zeitangaben MEZ)

Gruppe A:

30. November: Serbien - Angola (7 Uhr)

30. November: Niederlande - Slowenien (10 Uhr)

30. November: Norwegen - Kuba (12.30 Uhr)

2. Dezember: Kuba - Serbien (4.30 Uhr)

2. Dezember: Angola - Niederlande (7 Uhr)

2. Dezember: Slowenien - Norwegen (12.30 Uhr)

3. Dezember: Niederlande - Kuba (7 Uhr)

3. Dezember: Slowenien - Angola (10 Uhr)

3. Dezember: Norwegen - Serbien (12.30 Uhr)

5. Dezember: Kuba - Slowenien (7 Uhr)

5. Dezember: Serbien - Niederlande (10 Uhr)

5. Dezember: Norwegen - Angola (12.30 Uhr)

6. Dezember: Serbien - Slowenien (7 Uhr)

6. Dezember: Angola - Kuba (10 Uhr)

6. Dezember: Niederlande - Norwegen (12.30 Uhr)

Gruppe B:

30. November: Deutschland - Brasilien (7 Uhr)

30. November: Frankreich - Südkorea (10 Uhr)

30. November: Dänemark - Australien (12.30 Uhr)

1. Dezember: Australien - Deutschland (7 Uhr)

1. Dezember: Brasilien - Frankreich (10 Uhr)

1. Dezember: Südkorea - Dänemark (12.30 Uhr)

3. Dezember: Südkorea - Brasilien (7 Uhr)

3. Dezember: Frankreich - Australien (11 Uhr)

3. Dezember: Dänemark - Deutschland (12.30 Uhr)

4. Dezember: Australien - Südkorea (7 Uhr)

4. Dezember: Deutschland - Frankreich (11 Uhr)

4. Dezember: Dänemark - Brasilien (12.30 Uhr)

6. Dezember: Brasilien - Australien (7 Uhr)

6. Dezember: Deutschland - Südkorea (11 Uhr)

6. Dezember: Frankreich - Dänemark (12.30 Uhr)

Gruppe C:

30. November: Montenegro - Senegal (7 Uhr)

30. November: Ungarn - Kasachstan (10 Uhr)

30. November: Rumänien - Spanien (10 Uhr)

1. Dezember: Kasachstan - Montenegro (7 Uhr)

1. Dezember: Senegal - Rumänien (10 Uhr)

1. Dezember: Spanien - Ungarn (10 Uhr)

3. Dezember: Spanien - Senegal (7 Uhr)

3. Dezember: Ungarn - Montenegro (7 Uhr)

3. Dezember: Rumänien - Kasachstan (10 Uhr)

4. Dezember: Kasachstan - Spanien (7 Uhr)

4. Dezember: Montenegro - Rumänien (7 Uhr)

4. Dezember: Ungarn - Senegal (11 Uhr)

6. Dezember: Montenegro - Spanien (7 Uhr)

6. Dezember: Senegal - Kasachstan (7 Uhr)

6. Dezember: Rumänien - Ungarn (10 Uhr)

Gruppe D:

30. November: Japan - Argentinien (7 Uhr)

30. November: Russland - China (10 Uhr)

30. November: Schweden - DR Kongo (12.30 Uhr)

2. Dezember: Argentinien - Russland (7 Uhr)

2. Dezember: DR Kongo - Japan (10 Uhr)

2. Dezember: China - Schweden (12.30 Uhr)

3. Dezember: Russland - DR Kongo (6.30 Uhr)

3. Dezember: China - Argentinien (9 Uhr)

3. Dezember: Schweden - Japan (11.30 Uhr)

5. Dezember: DR Kongo - China (7 Uhr)

5. Dezember: Japan - Russland (10 Uhr)

5. Dezember: Schweden - Argentinien (12.30 Uhr)

6. Dezember: Japan - China (7 Uhr)

6. Dezember: Argentinien - DR Kongo (10 Uhr)

6. Dezember: Russland - Schweden (12.30 Uhr)

Guido Kirchner/DPA Deutschlands Trainer Henk Groener stehen schwere Aufgaben bevor

Chancen des deutschen Teams und Favoritinnen



Nein, Losglück hatte die DHB-Auswahl nicht. In Gruppe B bekommt es das Team von Trainer Henk Groener zum Auftakt am 30. November mit Brasilien zu tun, der letzte und bislang einzige WM-Titel der Seleção liegt sechs Jahre zurück. Mit Dänemark (1997) und Südkorea (1995) warten zwei weitere Ex-Champions auf Deutschland. Am vorletzten Spieltag der Gruppe kommt es zum Duell mit Frankreich, dem aktuellen Welt- und Europameister. Schon ein Weiterkommen wäre für Deutschland ein Erfolg. Um sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren, muss Deutschland die Gruppenphase überstehen und mindestens Siebter werden.

Als klarer Favorit reist Frankreich nach Japan. Auch Norwegen und die Niederlande gelten als aussichtsreiche Kandidaten. Außerhalb Europas stehen die Chancen auf den Titel eher schlecht: Brasilien enttäuschte bei den zurückliegenden Großturnieren, auch die traditionell starken Südkoreanerinnen scheinen den Anschluss an die europäischen Top-Nationen etwas verloren zu haben.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft



Tor: Isabell Roch (Borussia Dortmund), Dinah Eckerle (SG BBM Bietigheim), Ann-Cathrin Giegerich (Thüringer HC)

Rückraum: Mia Zschocke (Bayer 04 Leverkusen), Kim Naidzinavicius (SG BBM Bietigheim), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Alicia Stolle (Thüringer HC), Shenia Minevskaja (Brest Bretagne Handball), Maren Weigel (TuS Metzingen), Emily Bölk (Thüringer HC)

Außen: Amelie Berger (SG BBM Bietigheim), Jenny Behrend (VfL Oldenburg), Ina Großmann (Thüringer HC)

Kreis: Meike Schmelzer (Thüringer HC), Luisa Schulze (SG BBM Bietigheim), Antje Lauenroth (SG BBM Bietigheim), Julia Behnke (GK Rostow am Don)

Trainer: Henk Groener

Die Handball-WM im TV

Alle deutschen Spiele sind im Livestream auf handball-deutschland.tv zu sehen. Sollte das Team frühzeitig ausscheiden, überträgt der Anbieter erst wieder ab den Halbfinal-Partien. Auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF werden die Begegnungen nicht zu sehen sein.

Alle Weltmeister seit 1990 auf einen Blick

2017: Frankreich

2015: Norwegen

2013: Brasilien

2011: Norwegen

2009: Russland

2007: Russland

2005: Russland

2003: Frankreich

2001: Russland

1999: Norwegen

1997: Dänemark

1995: Südkorea

1993: Deutschland

1990: UdSSR