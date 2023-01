Für die DHB-Auswahl geht die WM nun in der Hauptrunde weiter. Dank der Siege gegen Serbien und Katar, die ebenfalls in der Hauptrunde stehen, nimmt das deutsche Team die optimale Ausbeute von vier Punkten mit in die nächste Runde. Das erste Spiel wartet am Donnerstag gegen Argentinien. Weitere Gegner sind die Niederlande und mit Norwegen einer der Topfavoriten. Sollte das DHB-Team mindestens Zweiter in seiner Hauptrundengruppe werden, geht es im Viertelfinale weiter.