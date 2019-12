WM-Sieg der deutschen Handballerinnen gegen die Niederlande "Unsere Abwehrleistung war Wahnsinn"

Die deutschen Handballspielerinnen sind mit einem Sieg in die Hauptrunde der Weltmeisterschaft gestartet. Die DHB-Auswahl gewann in Kumamoto gegen den WM- und EM-Dritten Niederlande 25:23 (11:12) und übernahm mit 5:1 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe I. Beste Werferin für das Team von Bundestrainer Henk Groener war Emily Bölk mit sechs Toren.

Ein weiterer Sieg am Montag (7 Uhr, Stream: sportdeutschland.tv) gegen den EM-Elften Serbien würde den deutschen Spielerinnen einen Platz unter den besten sieben Teams und damit die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio garantieren.

DPA/Marco Wolf Emily Bölk (Mitte) hat als beste Werferin allen Grund zum Jubeln

Gegen die Niederlande startete die DHB-Auswahl gut, doch nach einer 4:1-Führung mehrten sich Unkonzentriertheiten im deutschen Angriffsspiel. Beste Chancen wurden vergeben, einfache Bälle verworfen, in Überzahl gelangen zu wenige Treffer. Zudem scheiterten die Deutschen immer wieder an der starken niederländischen Torfrau Tess Wester, die vor ihrem Wechsel nach Dänemark lange Jahre in der Bundesliga spielte.

Beim 7:8 lagen die DHB-Frauen erstmals hinten. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die deutsche Mannschaft im Angriff - und Dinah Eckerle wurde mit 16 Paraden wie schon in der Vorrunde zum überragenden Rückhalt. In den ersten zehn Minuten nach der Pause gelangen den Niederländerinnen nur zwei Tore. Deutschland setzte sich auf 16:14 ab, weil vor allem Bölk und Kim Naidzinavicius (fünf Tore) im Angriff überzeugten. Zwölf Minuten vor Schluss betrug der Vorsprung fünf Tore. Zwar wurde es am Ende noch einmal eng, aber der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

DPA/Marco Wolf Torfrau Dinah Eckerle

"Wir haben mutig gespielt und verdient gewonnen. Unsere Abwehrleistung war Wahnsinn. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir auch noch eine Dinah Eckerle im Tor, die viele Bälle gehalten hat", sagte Bundestrainer Henk Groener nach dem ersten Pflichtspielsieg gegen sein Heimatland. Groener hatte vor seiner Arbeit für den DHB die Niederländerinnen von 2009 bis 2016 in die Weltspitze geführt.

Es war der insgesamt vierte deutsche Erfolg im Turnierverlauf. In der Vorrunde hatte Deutschland unter anderem Mitfavorit Dänemark geschlagen (26:25).

Deutschlands nächster Gegner Serbien hatte zuvor Südkorea beim 36:33 die erste Turnierniederlage zugefügt. Letzter Hauptrundengegner ist am Mittwoch Rekord-Europameister Norwegen.

Den kompletten WM-Spielplan finden Sie hier.