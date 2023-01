Knackpunkt Abwehr: »Vorne alles gut«, hatte Bundestrainer Gíslason während einer Auszeit kurz vor Spielende gesagt, und genau so war es. Dieses kraftvolle Offensivspiel kann die DHB-Auswahl bei der WM noch weit bringen. Doch es werden schon bald Gegner kommen, die die Schwächen in der Defensive noch härter bestrafen werden. »Ich bin sehr glücklich«, sagte der oft etwas brummige Gíslason anschließend in der ARD, um dann wieder in den Lehrerton überzugehen. »Es gibt noch einige Dinge, die wir verbessern können.«

Ausblick des Spiels: Das letzte Vorrundenspiel gegen Außenseiter Algerien am Dienstag (18 Uhr) steht noch aus, der Einzug in die Hauptrunde ist bereits sicher – und mit diesem Sieg gegen Serbien hat die DHB-Auswahl noch etwas mehr geschafft. In der jüngeren Vergangenheit rumorte es im deutschen Spiel, knappe Spiele entschieden oft die Gegner, die WM 2021 verlief mit Platz zwölf historisch schlecht. Mit den zwei Startsiegen bei dieser WM hat sich die deutsche Mannschaft bereits vom schlechten Gefühl vergangener Turniere befreit. Der große Druck ist weg.