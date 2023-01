Der Retter: In der 50. Minute war Katar allerdings wieder auf ein Tor herangerückt, und das deutsche Team hatte nun Glück, dass sich Torwart Wolff seine besten Szenen für diese Spielphase aufhob. Für den 31-Jährigen ist es eine besondere WM, Wolff ist im Verein in Polen bei Kielce zu Hause, seine Wohnung liegt knapp 150 Kilometer vom deutschen Spielort Katowice entfernt. In der 58. Minute verhinderte Wolff mit einer herausragenden hohen Beinabwehr das 27:29 und machte den Sieg endgültig klar. Die letzten Sekunden des Spiels verpasste der Schlussmann allerdings, humpelnd hatte er die Halle verlassen. »Er hat gesagt, dass seine Wade sich zuzieht«, sagte Gíslason zu der Auswechslung: »Wir haben ihn herausgenommen, damit es keine Zerrung gibt.«

Ausblick des Spiels: Viel Zeit für Erholung haben Wolff und seine Teamkollegen jedenfalls nicht. Am Sonntag wartet Serbien, und dieser Gegner gilt als der stärkste in der Vorrunde. Zwar hat Deutschland dank des Auftaktsiegs nun ausgezeichnete Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde (die besten Drei jeder Gruppe erreichen diese Runde), doch die in der Vorrunde erzielten Punkte gegen Gegner, die ebenfalls die Hauptrunde erreichen, werden mitgenommen. Der Modus klingt etwas kompliziert, man kann das auch verkürzen: Ein Sieg gegen Serbien wäre für die deutschen Chancen bei der WM enorm wichtig.