In den weiteren Vorrundenspielen am Sonntag und Dienstag (beide 18 Uhr) trifft die DHB-Auswahl auf das in diesem Jahr stark eingeschätzte Serbien und Algerien. Nur der Gruppenletzte scheidet aus, die besten Drei jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Mehr zum Modus und den Spielplan finden Sie hier.