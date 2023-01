Handball-WM Deutschland ringt Serbien nieder und zieht in Hauptrunde ein

Die deutsche Handballnationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Polen gewonnen und qualifizierte sich damit vorzeitig für die Hauptrunde. Beim 34:33 (19:17)-Sieg gegen die stark eingeschätzten Serben, die ihr Auftaktspiel gegen Algerien gewonnen hatten, waren Johannes Golla (6 Tore), Lukas Mertens (6) und Torhüter Joel Birlehm die besten Spieler des Teams. Wie schon beim Auftakterfolg gegen Katar schwächelte Deutschland in der zweiten Hälfte erneut etwas in der Defensive, berappelte sich aber am Ende wieder.