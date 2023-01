Weil Wolff auch in der Folge einen guten Tag erwischte und schon zur Pause neun Paraden verzeichnen konnte, verbrachte die deutsche Mannschaft weite Strecken der ersten Hälfte in Führung. Nach 16 Minuten und Christoph Steinerts Treffer zum 11:7 lagen erstmals vier Tore zwischen Deutschland und Frankreich, deren Trainer Guillaume Gille mit der ersten Auszeit der Partie reagierte. Mit Erfolg: Die nächsten vier Tore fielen für die Franzosen, erst eine deutsche Auszeit brachte die Balance ins Spiel zurück.

So stand es zur Pause auch deshalb 16:16, weil viele deutsche Ballverluste die starke Torhüterleistung egalisierten. »Mit so einem Andi Wolff im Tor müssen wir eigentlich gewinnen«, sagte Teammanager Oliver Roggisch in der Halbzeitpause im ZDF. Es kam jedoch anders.