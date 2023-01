Handball-WM Deutschland steht nach Sieg gegen die Niederlande im Viertelfinale

Im Hauptrundenspiel gegen die DHB-Auswahl zeigten die Niederländer von Anfang an ihre Stärken: Mit viel Geschwindigkeit eröffneten sie sich immer wieder schnelle Abschlussgelegenheiten, die häufig von PSG-Star Luc Steins eingeleitet und von Kay Smits vom Deutschen Meister SC Magdeburg abgeschlossen wurden.

Wolff überragt im deutschen Tor

Erst in der 12. Minute konnte das Team von Alfred Gíslason erstmals in Führung gehen: Knorr verwandelte einen Siebenmeter zur 5:4-Führung, zuvor hatte Torhüter Andreas Wolff auf der Gegenseite einen Strafwurf pariert. Schon früh in der Partie war Wolff ein entscheidender Faktor – sieben der ersten 17 Versuche des Gegners wehrte er ab und legte so den Grundstein für die erste Drei-Tore-Führung seines Teams in der 27. Minute. Zur Halbzeit führte Deutschland 15:12.