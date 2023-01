Handball-WM Deutschland verliert gegen Norwegen und trifft im Viertelfinale auf Frankreich

Die deutsche Mannschaft war bereits vor der Partie für das WM-Viertelfinale qualifiziert, nun steht auch ihr Gegner in der nächsten Runde fest: Am Mittwoch wartet Rekord-Weltmeister Frankreich. Auch Norwegen steht im Viertelfinale bei der Endrunde in Polen und Schweden und trifft dort auf Spanien.