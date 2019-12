Der Deutsche Handball-Bund (DHB) wird im kommenden Jahr mit der Nationalmannschaft der Frauen nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten sein. Das Team von Bundestrainer Henk Groener nutzte bei der Weltmeisterschaft in Japan auch im dritten Spiel in Folge die Chance nicht, sich für ein Olympia-Qualifikationsturnier zu qualifizieren. Die DHB-Auswahl verlor in Kumamoto gegen Schweden 24:35 (13:18) und beendet die WM auf Platz acht.

Zu Beginn des Turniers hatte es noch so ausgesehen, als ob die deutschen Handballerinnen nach schwachen Jahren den Rückstand zur Weltspitze wieder verkürzt hätten. Doch die Niederlagen in der Hauptrunde gegen Serbien (28:29) und Norwegen (29:32) sowie jetzt gegen die Schwedinnen im Spiel um Platz sieben haben die Probleme im deutschen Handball bestätigt.

"Wir sind gut gestartet, doch heute hatten wir nur Energie für 20 Minuten", sagte Groener nach dem Spiel. "Ich bin trotzdem stolz auf mein Team." Torfrau Dinah Eckerle wurde deutlicher: "Das ist einfach nur peinlich, sich hier abschießen zu lassen, obwohl es um die Olympischen Spiele geht." Sie habe "selten ein schlechteres Spiel gesehen als heute".

Dabei verlief der Start in das neunte WM-Spiel in 14 Tagen verheißungsvoll. Angeführt von Alicia Stolle, die ihre Knöchelverletzung aus der Partie gegen Norwegen auskuriert hatte, führte die DHB-Auswahl nach 13 Minuten 8:4. Stolle erzielte fünf der ersten acht Tore. Die Schwedinnen stellten in der Abwehr um, das deutsche Team kam deshalb zu keinen einfachen Treffern mehr aus dem Rückraum.

CHARLY TRIBALLEAU/ AFP Die deutsche Abwehr mit Antje Lauenroth (l.) und Luisa Schulze (r.) ließ viele einfach Tore zu

Und die deutsche Abwehr, zu Beginn der WM das Prunkstück in Groeners Team, machte viele leichte Fehler und so enteilten die Schwedinnen bis zum Seitenwechsel auf 18:13. Eine weitere Stärke im bisherigen Turnierverlauf war die gute Moral der deutschen Mannschaft gewesen, die sich von Rückständen nicht hatte aus der Ruhe bringen lassen. Doch für eine Aufholjagd fehlte diesmal die Kraft, Schweden baute die Führung in der zweiten Hälfte kontinuierlich aus.

Im kommenden März werden in drei Qualifikationsturnieren insgesamt sechs Startplätze für Tokio 2020 vergeben. Schweden wird auf Senegal, Argentinien und den WM-Zweiten treffen und hat sehr gute Chancen auf die Qualifikation. Das deutsche Team wird dann zuschauen müssen und verpasst Olympia zum dritten Mal in Folge. Zum bisher letzten Mal nahm Deutschland 2008 an Olympischen Spielen teil, die besten Ergebnisse waren zwei vierte Plätze 1984 und 1992.