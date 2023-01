Egal, wer es wird: Tragen soll das deutsche Team auch die Kulisse in Polen. Je weiter das Turnier voranschreitet, desto mehr fühlt sich es sich für die DHB-Auswahl an, als spiele sie in Deutschland. »Es war wie ein Heimspiel«, sagte Kapitän Johannes Golla nach dem Niederlande-Spiel vor 6250 lautstarken Zuschauern in Kattowitz. Philipp Weber schwärmte von »sehr vielen Gänsehautmomenten«.