Die Niederlande sind erstmals Handball-Weltmeisterinnen. Im Endspiel im japanischen Kumamoto setzten sich die Niederländerinnen 30:29 (16:13) gegen Spanien durch. Den Siegtreffer erzielte die ehemalige Bundesligaspielerin Lois Abbingh sechs Sekunden vor Schluss per Siebenmeter. Außerdem krönte sie sich mit 71 Treffern zur WM-Torschützenkönigin.

Spanien, für das es die erste Finalteilnahme war, kam besser in die Partie und kam zu vielen einfachen Toren. Doch die favorisierten Niederländerinnen drehten das Spiel und führten zwischenzeitlich mit vier Toren. Mit fünf Treffern hielt die Spanierin Alexandrina Cabral Barbosa ihr Team im Spiel.

Nach der Pause kam Spanien auf 28:28 heran, doch in den letzten 20 Sekunden schloss Cabral Barbosa aber überhastet ab und scheiterte an der Oranje-Torhüterin Tess Wester. Was folgte war eine Kurzschlussreaktion von Ainhoa Hernández. Die Kreisläuferin blockte den Abwurf von Wester, wofür sie die Rote Karte sah. Den fälligen Strafwurf verwandelte Abbingh zum Titelgewinn.

Durch den Triumph sind die Niederlande direkt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert, die das deutsche Team vergangene Woche durch eine Niederlage gegen Schweden verpasste. Olympiasieger Russland hatte sich bereits am Morgen gegen Rekord-Europameister Norwegen 33:28 (18:15) die Bronzemedaille gesichert.