Wo hört der reguläre Körpereinsatz auf und fängt das Beißen an? Mit dieser Frage müssen sich jetzt die Regelhüter der Internationalen Handballföderation (IHF) befassen. Am Donnerstag im WM-Hauptrundenspiel zwischen den USA und Bahrain soll der für die USA spielende Deutsch-Amerikaner Paul Skorupa seinen Gegenspieler Husain al-Sayyad in den Arm gebissen haben. Die Unparteiischen hatten die Szene zuerst nicht wahrgenommen.