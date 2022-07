32 Teams nehmen teil

Gespielt wird in der Vorrunde in acht Vierer-Gruppen. Die jeweils besten Drei ziehen in die vier Hauptrundengruppen mit je sechs Mannschaften ein. Sollte Deutschland weiterkommen, wären dort Titelverteidiger Dänemark, Norwegen und Kroatien mögliche Gegner. Nur die beiden besten Teams der Hauptrunde erreichen die K.-o.-Runde, beginnend mit dem Viertelfinale.

27 der 32 Teilnehmer stehen bislang fest, es fehlen nur noch die fünf Besten der kommenden Afrika-Meisterschaft. Gespielt wird in neun Städten, fünf in Schweden (Stockholm, Malmö, Jonköping, Kristianstad, Göteborg) und vier in Polen (Kattowitz, Krakau, Plock, Danzig).