Offener Brief der Handball-Kapitäne an WM-Ausrichter Sie wollen nicht vor Zuschauern spielen

Am Mittwoch startet die Handball-WM in Ägypten – und trotz Corona-Pandemie offenbar vor Fans in den Hallen. Dagegen wehren sich nun 14 Kapitäne großer Handballnationen. Bob Hanning hat weniger Sicherheitsbedenken.