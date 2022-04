Sieg gegen Magdeburg THW Kiel ist zum zwölften Mal Handball-Pokalsieger

In einem packenden Pokalfinale in Hamburg hat der THW Kiel den aktuellen Tabellenführer SC Magdeburg 28:21 besiegt. Auch fünf Gegentreffer in Folge konnten die Kieler nicht aus der Ruhe bringen.