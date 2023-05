Skandal im Handball der Frauen Politik sanktioniert den Standort Blomberg

Offen ist, ob die Verantwortlichen in Blomberg in der neuen Situation nun umdenken. Der Verein erarbeite derzeit mit dem Handballverband Westfalen und weiteren Akteuren ein Schutzkonzept, erklärte die Düsseldorfer Staatskanzlei. »Die Verhältnisse vor Ort in Blomberg werden derzeit analysiert, diese Ergebnisse werden in das Schutzkonzept einfließen. Der Deutsche Handballbund ist an diesem Vorgang beteiligt.«

Das Statement des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen deutet an, dass ein längerer Weg vor dem Blomberger Handball liegen könnte, bevor er als Landesstützpunkt weiterarbeiten darf. »Für eine Änderung des Zustandes« müsse neben dem Schutzkonzept, heißt es in der LSB-Stellungnahme, »insgesamt vor Ort für klare Verhältnisse gesorgt worden sein«.