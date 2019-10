THW Kiel bezwingt Champions League-Sieger In 30 Minuten wirft Skopje nur vier Tore

Der THW Kiel gewann beim zuvor ungeschlagenen mazedonischen Topklub Vardar Skopje 31:20 (16:4) in der Champions League. Damit führen die "Zebras" die Spitze der Gruppe B an. Die Norddeutschen gewannen damit ihr drittes Spiel in Serie, unter anderem hatten sie auch dem zweiten Champions-League-Finalisten Telekom Veszprem (37:31) keine Chance gelassen.

GEORGI LICOVSKI/EPA-EFE/REX Mit acht Treffern war Abwehrchef Hendrik Pekeler bester Werfer des deutschen Rekordmeisters

Den Grundstein für den Auswärtssieg legte der THW in der ersten Hälfte, in der Vardar fast gar nichts gelang, sodass die "Zebras" schnell mit 4:0 führten. Das lag vor allem an der starken Defensive: Torhüter Niklas Landin parierte vor der Pause über die Hälfte der Würfe. Erst in der elften Minute gelang den Gastgebern um den früheren deutschen Nationalspieler Christian Dissinger der erste Treffer. Kiel nutzte immer wieder die Ballgewinne in der Abwehr für Tempogegenstöße und zog bis zur Halbzeit auf zwölf Tore davon.

Nach dem Wechsel kamen die Mazedonier zwar etwas heran, doch der Kieler Erfolg geriet nicht mehr in Gefahr. Bester Werfer des Bundesliga-Zweiten war Nationalspieler Hendrik Pekeler mit acht Treffern. Als möglicher Gruppensieger könnte der noch ungeschlagene THW das Achtelfinale überspringen und sich damit einen Schritt auf dem langen Weg zum Final Four in Köln (30./31. Mai 2020) ersparen.