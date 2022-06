Der ukrainische Handball-Meister FK Motor Saporischschja nimmt in der kommenden Saison als Gaststarter am Spielbetrieb der 2. Bundesliga teil. »Wir helfen damit, die Existenz des Vereins zu sichern, weil ein Spielbetrieb in der Ukraine wegen des Krieges nicht möglich ist«, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa und bestätigte einen entsprechenden Bericht der »Bild«-Zeitung. Zuvor hatte das Portal »handball world« berichtet.