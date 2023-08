Er gehörte viele Jahre zu den wichtigen Protagonisten und Mahnern im Antidopingkampf in Deutschland. Und er war neben den Aufklärern Werner Franke und Gerhard Treutlein aus Heidelberg die wichtigste Stimme in Ostdeutschland. Der ehemalige Hochschulsportlehrer, Leichtathlet und Trainer sowie couragierte Kämpfer gegen Betrug im Sport Henner Misersky aus Stützerbach in Thüringen verstarb am 11. August an den Folgen einer schweren Krebserkrankung. Er wurde 82 Jahre alt.