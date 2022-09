Mit ihr im Himalaja unterwegs war auch ihr Lebensgefährte Jim Morrison. Er beteiligte sich offiziellen Angaben zufolge ebenfalls an der Suche.

Am vergangenen Donnerstag hatte Nelson via Instagram eingeräumt, sich dieses Mal nicht so sicher zu fühlen »wie bei meinen vergangenen Abenteuern in der dünnen Luft des Himalaja. Die letzten Wochen waren ein ganz neuer Test für meine Widerstandsfähigkeit.«