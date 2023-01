Das deutsche Team fand im Kalinga Hockey Stadium in Bhubaneshwar nicht gut in die Partie. Dennoch hatte Christopher Rühr früh die große Chance zur Führung, scheiterte aber an seinem Kölner Teamkollegen Vincent Vanasch im belgischen Tor. Wenig später machte es Cedric Charlier auf der Gegenseite besser und brachte den dominanten Olympiasieger in Führung (10. Minute).