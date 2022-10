Der Weltfußballverband Fifa schreibt vor, dass Ordner und Polizisten in Stadien keine Schusswaffen oder Reizgas bei sich tragen oder einsetzen dürfen. Die Polizei von Ost-Java reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage, ob ihr solche Vorschriften bekannt sind. Präsident Widodo kündigte eine Untersuchung des Vorgehens der Sicherheitskräfte an.

Indonesien ist Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft für Spieler unter 20 Jahren im Mai und Juni 2023.

Fifa-Präsident Gianni Infantino sagte, die Fußballwelt befinde sich in einem »Schockzustand«. Es sei ein »dunkler Tag für alle, die am Fußball beteiligt sind und eine unvorstellbare Tragödie«. Infantino sprach den »Familien und Freunden der Opfer, die nach diesem tragischen Vorfall ihr Leben verloren haben« sein Beileid aus. Im spanischen Fußball wird es am Sonntag eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer geben. Das kündigten die Liga und der spanische Verband an.