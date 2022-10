Für Siegerin Sodaro ist es der größte Erfolg ihrer Karriere. Die 33-Jährige war vor gut anderthalb Jahren Mutter geworden und hatte nach der Babypause im Juni in Hamburg zum ersten Mal einen Ironman bestritten. Nach Platz zwei in der Hansestadt hinter Philipp zeigte Sodaro bei ihrem Hawaii-Debüt vor allem eine beeindruckende Laufleistung beim abschließenden Marathon. Die Laufstrecke ist eigentlich Haugs große Stärke, doch die Amerikanerin war an diesem Tag zu stark.