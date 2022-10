Fünf-Minutenstrafe unter anderem wegen Windschattenfahren für Lange

Diesmal schaffte es Kienle zum ersten Mal in unter acht Stunden (7:55:40) nach einem schwachen Schwimmen mit Rang 46 am Ende auf den sechsten Platz in einem hochkarätig besetzten Feld, in dem nur der dreimalige Champion Frodeno fehlte. Der Sieger von 2015, 2016 und 2019 hatte wegen einer Hüftverletzung seinen Start absagen müssen, verfolgte die diesmal zweigeteilte WM mit den Profi-Frauen am Donnerstag aber vor Ort in Kailua-Kona.

Patrick Lange, Weltmeister von 2017 und 2018 wurde nach einer Zeitstrafe auf dem Rad Zehnter.

Für den neuen Champion Iden ist es der größte Erfolg seiner Karriere bei seinem erst zweiten Ironman. Mit der norwegischen Fahne in der Hand genoss er die letzten Meter auf dem schwarz-roten Teppich. Iden ist auch zweimaliger Titelträger über die halbe Distanz.