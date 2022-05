Kristian Blummenfelt hat mit der Krönung seines Abräumer-Jahres die deutschen Ironman-Ära bei den Männern beendet, Anne Haug reichte eine famose Laufleistung nicht mehr zum erneuten Triumph. Trotz eines beherzten Auftritts konnte Haug bei der Nachhol-Weltmeisterschaft über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in St. George ihren Titel nicht verteidigen. »Es war unglaublich hart«, sagte Haug: »Das war Sterben auf Raten.« Einen letztlich souveränen Sieg feierte die Schweizer Top-Triathletin Daniela Ryf und krönte sich damit bereits zum fünften Mal. Zweite wurde Kat Matthews aus Großbritannien, dann kam Haug mit der schnellsten Marathon-Zeit im Frauen-Feld ins Ziel. Für Haug war es die dritte WM-Medaille, neben dem Sieg bei der letzten Ausgabe vor 938 Tagen hatte sie auch 2018 schon Bronze geholt. Die zweite deutsche Hoffnungsträgerin Laura Philipp war kurzfristig wegen einer Corona-Erkrankung ausgefallen.

Foto: Sean M. Haffey / Getty Images for IRONMAN

Mit einem Rückstand von 15:41 Minuten startete Haug als Fünfte in ihre Lieblingsdisziplin, das Laufen – und ging bei über 30 Grad vom ersten Meter an aufs Ganze. Nach 15 Kilometern zog Haug an der Schwedin Lisa Norden vorbei, doch danach musste sie dem hohen Anfangstempo Tribut zollen. Der Schritt wurde schwerer, die dreiminütige Lücke auf die zweitplatzierte Matthews konnte sie nicht mehr schließen. »Man hat kein Abo auf den Sieg«, betonte Haug, die völlig erschöpft im Zielraum gelegen hatte.