Norwegens Wunderläufer Jakob Ingebrigtsen hat erneut WM-Gold über die 1500 Meter verpasst – und damit weiter eine Lücke in seiner Titelsammlung. Der Olympiasieger und Europameister musste sich am Mittwoch in 3:29,65 Minuten dem neuen britischen Weltmeister Josh Kerr (3:29,38) geschlagen geben. Bronze holte in einem packenden Finale der Norweger Narve Gilje Nordas (3:29,68).