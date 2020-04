Frodenos Ironman im Homeoffice "Die größte Gefahr ist mein Hund"

Der deutsche Weltklasse-Triathlet Jan Frodeno erlebt die Coronakrise in seiner Wahlheimat Spanien. Um Geld für Hilfsmaßnahmen zu sammeln, führt er am Samstag einen Ironman in den eigenen vier Wänden durch - eine enge Sache.

Ein Interview von Jan Göbel