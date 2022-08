Für Jan Frodeno ging es bei seiner Hüftverletzung um mehr als um die Fortsetzung seiner Triathlon-Karriere. »Mein Arzt in Deutschland hat das ferndiagnostisch betreut und sagte irgendwann zu mir: ›Junge, nur dass du es kapierst, hier geht es nicht mehr um Sport, hier geht es darum, dass du irgendwann wieder normal gehen kannst‹«, sagte der 41-Jährige in einem Interview der »Welt« . Das sei der Moment gewesen, so Frodeno, in dem er sich gesagt habe: »Jetzt ist alles andere zweitrangig.«