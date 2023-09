In der Vergangenheit hatte Ullrich Dopingvorwürfe mit dem Satz bestritten: »Ich habe nie jemanden betrogen.« Mittlerweile deutet er aber ein umfassendes Dopinggeständnis an. »Dass ich niemanden betrogen habe, war falsch. Für mich war das auf meine Gegner getrimmt, aber die Fans gehören natürlich auch dazu«, sagte er in der Doku.