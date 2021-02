Zehnjähriger Sumoringer wiegt 85 Kilogramm Icon: Spiegel Plus Sehenden Auges der Gefahr entgegen

Skandale, Drill, Übergewicht: In Japan streben immer weniger eine Karriere als Sumoringer an. Die, die zum Yokozuna ausgebildet werden wie der zehn Jahre alte Kyuta Kumagai, nehmen gesundheitliche Probleme in Kauf.