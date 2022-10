Sie finde diese Auslegung des Reglements »schlichtweg ungerecht«, da die FEI ihr ein schnelles Comeback nach ihrer Babypause unmöglich gemacht habe, schrieb sie damals im Internet bei Instagram. »Ich hatte mich auf mein Comeback nach der Babypause in Ludwigsburg sehr gefreut, doch meine Teilnahme wurde nicht genehmigt.« Auch der deutsche Verband pflichtete ihr bei.

Am Freitag (16.00 Uhr) steht in Lyon dann die Dressur-Kür auf dem Programm. Nächste Station des Weltcups ist vom 9. bis 13. November in Stuttgart. Vom 16. bis 19. Februar 2023 trifft sich die Dressur-Elite in Neumünster.