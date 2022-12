Weltmeistertrainer Löw als WM-Zuschauer »Puh, jetzt bin ich hier allein«

Seine erste WM 1970 verfolgte Joachim Löw als Kind vor dem Fernseher. Dann wurde Fußball sein Beruf. In Katar will er noch einmal eine WM »von außen« miterleben, will wiederfinden, was ihn als Kind faszinierte. Geht das?