Königsetappe in den Alpen Die Tour de France ist entschieden

Auf dem Dach der Tour: 2304 Meter über dem Meeresspiegel. Der Col de la Loze ist der höchste Punkt der diesjährigen Tour de France. Um dahin zu kommen, mussten die Fahrer 28 Kilometer mit teilweise 24 Prozent Steigung bergan klettern, danach die rasante Abfahrt, so abschüssig, dass man zur Sicherheit Luftmatratzen am Wegesrand platziert hat. All das, um am Ende noch einmal eine Rampe mit 18 Prozent Anstieg zum Ziel am Flughafen Courchevel zu bewältigen. Das nennt man Königsetappe.