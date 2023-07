21 Etappen, 3405 Kilometer, 55.460 Höhenmeter: Nach der Tour de France, der wichtigsten Radrundfahrt der Welt, sind die Fahrer müde, ausgelaugt – und haben genug von Nudeln, Nudeln und Nudeln jeden Tag. Logisch, dass der diesjährige Tour-Sieger Jonas Vingegaard nur einen Wunsch hatte. Was das Erste sein werde, was er zu Hause in Dänemark tun werde, wurde er am Samstag gefragt. »Einen Dürüm essen«, sagte Vingegaard .