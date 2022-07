Vingegaard hatte am Sonntag als zweiter Däne nach Bjarne Riis die Tour de France gewonnen. Damit rundete er eine dänisch geprägte Tour ab – die offiziell 3.349,8 Kilometer lange Fahrt hatte in diesem Jahr erstmals mit drei Etappen in Dänemark begonnen. Riis hatte bei der Tour 1996 als Kapitän des deutschen Teams Telekom triumphiert und war im Anschluss ebenfalls von Menschenmassen in Dänemark umjubelt worden. Später hatte er umfassendes Doping eingeräumt.