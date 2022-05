Boxen Europameister und Ali-Gegner Jürgen Blin ist tot

Der ehemalige Box-Europameister Jürgen Blin ist in Hamburg im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Nierenleidens gestorben. Das bestätigte sein Sohn Jörg Blin. Jürgen Blin hinterlässt zwei Söhne und seine Lebensgefährtin.

Sein bekanntester Kampf war ein Duell mit Box-Ikone Muhammad Ali. Blin verlor das Duell am zweiten Weihnachtstag 1971 in Zürich durch K.o. in der siebten Runde. »Ali war der Größte, weil er als Mensch Größe hatte, nicht nur im Ring«, hatte er dem »Hamburger Abendblatt« gesagt.

180.000 Mark Prämie