Und noch mal Gold

Bei den Männern sorgte der Olympia-Dritte Hannes Aigner mit Noah Hegge und Stefan Hengst für eine Überraschung. Das Team setzte sich am Mittwoch im Eiskanal mit 1,78 Sekunden Vorsprung gegen die Briten durch. Auf Rang drei kamen die Franzosen. »Es war nicht perfekt, aber in der Gesamtheit war es sehr gut, was ja bei drei Kanuten in der Strecke selten vorkommt«, sagte Aigner.