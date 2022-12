Gastgeber der Fußball-WM Katar plant laut Medienbericht jetzt Olympia-Bewerbung

Stadien fertig, Sportfunktionäre stets willig

Dennoch könnte Katar Chancen auf den Zuschlag haben. Die nächsten drei Sommerspiele finden in Europa (Paris 2024), Amerika (Los Angeles 2028) und Australien (Brisbane 2032) statt; danach wäre womöglich Asien an der Reihe. Auch Indien, Indonesien und Südkorea haben Interesse an den Spielen 2036 gezeigt.