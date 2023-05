Traditionsreiches Kentucky Derby Sieben tote Pferde innerhalb von zehn Tagen

Mage, der im vergangenen Monat im Florida Derby Zweiter wurde, beendete das 1-1/4-Meilen-Rennen in zwei Minuten und 1,57 Sekunden. Das Fuchsfohlen, das mit einer Quote von 15:1 an den Start ging, beschleunigte auf der letzten Geraden, übernahm die Führung und überquerte die Ziellinie vor Two Phil’s, der Zweiter wurde, und Angel of Empire, einem der Favoriten, der den dritten Platz belegte.