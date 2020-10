UFC-Superstar Khabib Nurmagomedov Karriere beendet, Versprechen gehalten

Im Sommer starb Khabib Nurmagomedovs Vater an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Der UFC-Star will seine Karriere nun nicht mehr fortsetzen. Nach dem WM-Kampf in Abu Dhabi löste er ein Versprechen an seine Mutter ein.