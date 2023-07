Damit verlässt sich die IFSC darauf, dass die Nationalverbände für den Gesundheitszustand ihrer Athletinnen und Athleten verantwortlich sind. In Österreich etwa gibt es einen Mindest-BMI, Deutschland hat ein umfassendes Programm, um die Gesundheit der Kader-Athleten zu checken, welches gleichzeitig verpflichtend für die Teilnahme an Wettkämpfen ist. Doch viele Länder schicken dennoch untergewichtige Sportler. Volker Schöffl zufolge nehmen an den aktuellen Worldcups mindestens fünf Athleten teil, die aus seiner Sicht ein ungesundes Gewicht aufweisen.

Mindestteilnahmealter soll 2025 steigen

Eine Innovation soll es dann doch auf internationaler Ebene geben: Die IFSC will das Mindestteilnahmealter anheben. Ab 2025 dürfen demnach nur noch Athletinnen und Athleten ab 17 Jahren starten. Bislang dürfen auch 16-Jährige bei den Worldcups starten . Die Entscheidung greift also noch nicht für die Olympischen Spiele in Paris 2024.