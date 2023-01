Der Franzose Yann Elies wird ihn auf der zweiten Etappe ersetzen, der Brite Will Harris wird die Rolle des Skippers von Herrmann übernehmen.

Ziel dritte Etappe

Herrmann wird nun »direkt nach Südafrika reisen, um bei meiner Frau und meiner Tochter zu sein und mich zu erholen, damit ich für die Herausforderung der dritten Etappe im Südpolarmeer bereit bin.« Er schilderte weiter: »Ich werde die Zeit an Land nutzen, um eng mit unserer Leistungsgruppe zusammenzuarbeiten, die Bootsdaten zu analysieren und die Nachbesprechung für die Ankunft der Segler in Kapstadt vorzubereiten. Ich freue mich darauf, das Team in einer starken Position in Südafrika zu begrüßen.«