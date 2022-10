Klosterhalfen hatte nach einer Corona-Erkrankung bei der EM in München überraschend Gold über die 5000 Meter gewonnen. Anschließend bereitete sie sich in einem Höhentrainingslager in Kenia auf ihre Premiere in Spanien vor. »Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch«, hatte sie im Vorfeld gesagt.

Halbmarathon in Valencia war hochklassig besetzt

Das Rennen in Valencia, wo die Äthiopierin Letesenbet Gidey vor einem Jahr den Weltrekord mit einer Zeit von 1:02,52 Stunden in neue Dimensionen trieb, war hochklassig besetzt, auch ohne Letesenbet Gidey, die sich auf ihr Marathon-Debüt in Valencia Anfang Dezember vorbereitete.